Президент Узбекистана проголосовал на досрочных выборах главы государства

Шавкат Мирзиёев посетил избирательный участок №59 в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства, которые проходят в республике в воскресенье. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Президент Республики Узбекистан, кандидат в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 в городе Ташкент и проголосовал на выборах", - говорится в сообщении на сайте президента.

Пресс-служба главы государства также опубликовала фото, на которых видно, что Мирзиеёв посетил избирательный участок вместе с женой, дочерями с их мужьями, а также сыном и одним из внуков.

Ранее свой голос отдали другие кандидаты в президенты: претендент от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, а также лидеры Народно-демократической и Экологической партии Улугбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев.

Досрочные выборы

По последним данным ЦИК Узбекистана, явка на выборах президента к 11:00 (09:00 мск) составила 33,54%, превысив порог, необходимый для признания их состоявшимися.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). По информации ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.