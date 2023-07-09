Министр обороны Украины заявил о планах полного перевода армии на контрактную основу

Алексей Резников считает необходимым поменять "все советское наследие, которое сейчас имеется в украинских военкоматах"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система комплектования армии Украины требует отказа от призыва на срочную службу с переводом всех военнослужащих на контрактную основу. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

"Все советское наследие, которое сейчас имеется в украинских военкоматах, нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальную цифровизацию. Нам нужно отменять призыв, делать понятный послойный реестр резерва", - приводит его слова украинское издание "Страна". Резников отметил, что нужно создать профессиональную армию.

Ранее с подобной инициативой выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявлял, что именно профессиональная армия в будущем станет основой обороны. По его словам, также учредят два компонента резерва, а все военнообязанные начнут постоянно проходить обязательное обучение по определенным воинским специальностям.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Их неоднократно продлевали, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация продлены на 90 дней - до 18 августа.