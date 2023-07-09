Премьер Ливии сообщил о решении Рима снять 10-летний запрет на полеты ливийских самолетов

Абдель Хамид Дбейба добавил, что "полеты возобновятся в сентябре нынешнего года"

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Италии приняло решение снять действовавший в течение последних 10 лет запрет на полеты ливийских самолетов в Италию. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба.

"Итальянское правительство проинформировало о своем решении снять воздушное эмбарго, введенное в отношении ливийской гражданской авиации 10 лет назад", - написал ливийский премьер в Twitter. Он добавил, что "полеты возобновятся в сентябре нынешнего года".

Дбейба поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за поддержку решения и "всех, кто внес вклад в достижение этого прорыва". По убеждению главы ПНЕ, нынешнее решение итальянских властей "значительно облегчит передвижение ливийских граждан".

После визита в Италию в июне Дбейба указывал на необходимость "завершения работы итальянского и ливийского комитетов по отмене эмбарго на полеты гражданских лайнеров в Италию". Тогда же он отмечал важность скорейшего решения и другого вопроса - "облегчения получения итальянских виз ливийцами".

Италия стремится поддерживать контакты с Ливией по различным направлениям. Так, в ходе визита Мелони в Триполи в январе 2023 года итальянская энергетическая компания Eni и ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписали соглашения на сумму около $8 млрд, которые касаются разработки двух морских газовых месторождений в Средиземном море. Правительство Мелони, пришедшее к власти в октябре 2022 года, продолжает усилия Рима по посредничеству в ливийском урегулировании. Ее предшественник на посту премьера Джузеппе Конте проводил конференцию по Ливии в ноябре 2018 года, куда также приглашался командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Сама Мелони встречалась с Хафтаром в Риме в мае 2023 года.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.