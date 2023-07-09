Экс-генсек НАТО считает "стратегической ошибкой" затягивание принятия Украины в НАТО

По мнению Андерса Фог Расмуссена, конфликт на Украине из-за этого может продлиться неопределенный срок

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен полагает, что не следует дожидаться окончания конфликта, чтобы принять Украину в НАТО; затягивание стало бы стратегической ошибкой. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

"Это было бы стратегической ошибкой с опасными последствиями", - сказал Расмуссен, отвечая на вопрос, не следует ли дождаться окончания конфликта, чтобы принять Украину в альянс. "К чему же приведет такая постановка вопроса? В результате мы передаем всю полноту власти в принятии решений [президенту РФ Владимиру] Путину: ему нужно только немного продолжить войну, и он может препятствовать вступлению Украины в НАТО столько, сколько захочет", - утверждал бывший генсек НАТО. Таким образом, по мнению Расмуссена, конфликт затянется на неопределенный срок.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.