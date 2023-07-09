Politico: несколько стран НАТО экстренно согласовывают гарантии для Киева к саммиту

Суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи, уточняет газета

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Несколько стран НАТО проводят экстренные консультации перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы согласовать некие формулировки гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила в воскресенье европейская версия газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Она не называет страны, которые ведут переговоры, однако отмечает, что суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи.

По словам дипломатов, каждая из этих стран "на двусторонней основе" определит с Украиной некий набор конкретных обязательств. "Они сводятся к тому, что мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", - сказал дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.