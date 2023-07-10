10 июля, 10:18

Депутат Бундестага заявил, что Зеленский становится проблемой для "большого брата" в США

Штефан Койтер отметил, что еще предстоит увидеть, "как далеко зайдет президент Украины"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский становится проблемой для "большого американского брата", заявил депутат Бундестага Штефан Койтер.

"Владимир Зеленский становится проблемой для западных партнеров и "большого американского брата", - сказал он в видеоинтервью, которое имеется у ТАСС. "Со своими партнерами он не ведет дела открыто и честно. <...> Он политик, хотя все-таки артист. И как политик он должен военное планирование оставить военным, у которых есть понимание в военном деле", - добавил германский депутат.

При этом, по его словам, часть украинского народа сейчас обвиняет Зеленского в смерти тысяч украинцев после его приказа о контрнаступлении при неполной готовности армии. "Он утаивает информацию о том, что происходит с главой военной разведки Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. <...> Никто не знает, что с ними в действительности", - продолжил политик.

"Как далеко зайдет Зеленский и какой обузой он есть или будет для Украины и западных партнеров - еще только предстоит увидеть", - заключил Койтер. 

Теги:
УкраинаСШАГерманияЗеленский, Владимир Александрович
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