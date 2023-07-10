МИД Киргизии подтвердил информацию о задержании гражданина республики в Германии

Его подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство"

БИШКЕК, 10 июля. /ТАСС/. МИД Киргизии подтвердил информацию о задержании в Германии одного гражданина Киргизии, Туркмении и пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В МИД обратили внимание на сообщения СМИ ФРГ, согласно которым в Германии были задержаны семь иностранных граждан, среди них один гражданин Туркмении, пять граждан Таджикистана и один гражданин Киргизии. Имя и фамилию подозреваемого гражданина Киргизии в ведомстве не сообщили.

"Обвиняемые подозреваются в основании террористической организации в Германии, а также обвиняются в поддержке запрещенной иностранной террористической организации "Исламское государство". В ближайшие дни ожидается решение суда об избрании меры пресечения в отношении упомянутых задержанных граждан", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В ведомстве добавили, что посольство находится на постоянной связи с представителями федеральной полиции Германии по этому делу.

Ранее несколько СМИ и Telegram-каналов сообщили, что правоохранительные органы ФРГ задержали в четверг семь исламистов, планировавших теракт, среди которых пять граждан Таджикистана, по одному гражданину Киргизии и Туркмении. Как указали СМИ, все они прибыли в Германию весной 2022 года с территории Украины и поддерживали контакты с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".