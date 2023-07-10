СМИ: власти США решат в декабре, будут ли подталкивать Украину к переговорам с Россией

Как пишет газета El Periodico, к этому времени также станет очевидно, насколько ВСУ продвинулись в своем контрнаступлении

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Власти США к декабрю 2023 года могут принять решение, стоит ли подталкивать Киев к переговорам с Россией. Об этом в понедельник сообщила газета El Periodico со ссылкой на военные источники.

Декабрь - это решающее время, пишет издание. По оценкам опрошенных им военных источников, к декабрю станет ясно, будут ли США перед началом нового избирательного цикла подталкивать Украину к переговорам с Россией.

В декабре также должно стать ясно, продвинулись ли ВСУ в своем контрнаступлении настолько, чтобы украинское правительство было готово сесть за стол переговоров с Москвой.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2024 года в США должны пройти президентские выборы, они начнутся уже в январе. 25 апреля президент США Джо Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-президент Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.