В ЕК назвали двумя разными процессами расширение НАТО и ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант прокомментировала заявление президента Турции об увязывании вопроса одобрения заявки Швеции в Североатлантический альянс с евроинтеграцией Анкары

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Расширение НАТО и Евросоюза - это два разных отдельных процесса. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, комментируя увязывание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопроса одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары.

"Расширение НАТО - это один процесс, расширение Евросоюза - другой процесс. Это два разных процесса", - сказала она.

По ее словам, "у Евросоюза есть очень структурированный процесс для стран-кандидатов на вступление в ЕС с ясными шагами". Представитель ЕК подчеркнула, что все страны должны строго выполнить условия для вступления в состав сообщества. Она отметила, что очередной отчет по странам-кандидатам будет обнародован Еврокомиссией в октябре.

Ранее в понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз. Эрдоган отметил, что "почти все страны НАТО являются членами Евросоюза".

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

Переговорный процесс

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и ЕК приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

За последние годы Брюссель и страны - члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества, и призывали Анкару определиться со своей позицией.