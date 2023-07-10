Президент Литвы указал на необходимость предусмотреть точные сроки приема Украины в НАТО

Гитанас Науседа отметил, что "нельзя, чтобы членство НАТО оставалось для Киева горизонтом"

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Прием Украины в Североатлантический альянс должен перейти с теоретического на практический уровень с четкой датой вступления. Об этом в понедельник на совместной пресс-конференции с прибывшим на саммит альянса генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Пора от теоретических разговоров перейти в практическую плоскость приема Украины в НАТО и установить конкретные сроки вступления в альянс, ограниченные по времени сроки", - сказал он.

Лидер Литвы выразил удовлетворение тем, что альянс решил не применять к Украине требование пройти этап плана приема. "Это положительно скажется на темпах процесса интеграции. Нельзя, чтобы членство НАТО оставалось для Киева горизонтом, к которому приближаешься, а он удаляется", - отметил Науседа.