В ООН заявили об аресте в Израиле более 800 тыс. палестинцев с 1967 года

Массовое лишение свободы направлено на защиту израильской аннексии палестинской территории, заявила спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 800 тыс. палестинцев, включая 12-летних детей, подверглись с 1967 года арестам в Израиле. Массовое лишение свободы направлено на защиту израильской аннексии палестинской территории, заявила в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях.

"Израильская военная оккупация превратила всю оккупированную палестинскую территорию в тюрьму под открытым небом", - отметила она. В условиях оккупации "поколения палестинцев подвергались повсеместному и систематическому произвольному лишению свободы, часто за самые простые жизненные действия и осуществление основных прав человека". Согласно докладу Альбанезе, "с 1967 года более 800 тыс. палестинцев, включая детей в возрасте 12 лет, были арестованы в соответствии с авторитарными правилами, принятыми, обеспечиваемыми и санкционированными израильскими военными".

По ее словам, "большинство их уголовных судимостей стали результатом целого ряда нарушений международного права". Спецдокладчик пояснила, что она "не оправдывает насильственных действий, которые палестинцы могли совершать в течение десятилетий незаконной израильской оккупации". "Чтобы покончить с тюремным режимом Израиля, а вместе с ним и присущим ему апартеидом, должна прекратиться его незаконная оккупация Палестины", - констатировала Альбанезе.

Представляя в понедельник свой доклад на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека, эксперт сообщила, что в израильских тюрьмах содержатся 5 тыс. палестинцев, включая 160 детей. Около 1,1 тыс. палестинцев находятся в заключении без предъявления обвинения или судебного решения. "Незаконная практика тюремного заключения в Израиле равносильна международным преступлениям, которые требуют безотлагательного расследования прокурором Международного уголовного суда", - считает Альбанезе. Эти правонарушения, подчеркнула она, "представляются частью плана "депалестинизации" территории", что "угрожает существованию народа как национальной сплоченной группы".