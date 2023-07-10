В ООН указали на выполнение задач по достижению целей устойчивого развития лишь на 15%

Как указывается в докладе всемирной организации, умеренное или значительное отставание по достижению заданных параметров отмечается в 48% случаев

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Задачи по достижению целей устойчивого развития в настоящее время выполняются с запланированной скоростью лишь на 15%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН по достижению таких целей.

Как в нем указывается, умеренное или значительное отставание по достижению заданных параметров отмечается в 48% случаев, стагнация и регресс - в 37%.

Особенно сложная ситуация сложилась в вопросе борьбы с голодом: стагнация и регресс отмечаются примерно в половине случаев. В вопросах обеспечения качественным образованием, питьевой водой и санитарными условиями отставание в темпах достижения целей отмечается по всем показателям. Аналогичная ситуация сложилась при реализации задач по экономическому развитию и обеспечению мира и безопасности.

Доклад не содержит выводов о том, что цели являются недостижимыми, однако его авторы призывают национальные правительства предпринять усилия для реализации целей.

В качестве основных причин проблем с достижением целей устойчивого развития в докладе называются пандемия коронавируса, изменение климата и конфликт на Украине.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята государствами - членами ООН в 2015 году. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит несколько показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Таким образом, прошло уже более половины срока, отведенного на достижение целей.