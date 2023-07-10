10 июля, 20:56

Глава ЕК приветствовала обещание Турции ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО

Урсула фон дер Ляйен назвала это "историческим шагом в Вильнюсе"

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. ЕС приветствовал обещание Турции начать процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО. Об этом написали в понедельник в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. С аналогичным заявлением выступила и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

"Исторический шаг в Вильнюсе. Я приветствую важный шаг, который президент Турции пообещал сделать, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО", - написала фон дер Ляйен.

Она никак не прокомментировала обещания, сделанные в Вильнюсе премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, что Евросоюз в обмен на обещание Турции расширит с ней таможенный союз, что создает более льготные условия торговли, а также активизирует переговоры по предоставлению Турции безвизового режима.

О сроках ратификации шведского протокола никто из участников переговоров в Вильнюсе не высказался. В конце этой недели парламент Турции уходит на каникулы до 1 октября. 

Теги:
БельгияШвецияТурцияЛитваМишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаКристерссон, УльфБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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