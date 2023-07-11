Саммит НАТО сосредоточится на военной поддержке Украины и противостоянии с Россией

Генсек альянса Йенс Столтенберг при этом отмечал, что если Украина не одержит победу в конфликте, то вопрос о ее вступлении в союз "не будет иметь смысла"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начнут во вторник двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях против России и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.

Лидеры альянса также приветствуют достижение договоренности между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о снятии турецкого вето на прием Швеции в ЕС и запуске в Турции парламентской ратификации протокола о приеме Стокгольма в НАТО.

Швеция почти вступила в НАТО

Согласие Анкары стало главной новостью, касающейся подготовки саммита. Его удалось достичь 10 июля после почти пяти часов переговоров Эрдогана с Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Это большой шаг к вхождению Швеции в альянс, но все еще не конец пути. Как пойдет ратификация шведского протокола в парламенте Турции предсказать сложно, Эрдоган обещал лишь передать документы на ратификацию в кратчайшие сроки и активно работать с парламентом.

Взамен он добился не только от НАТО, но и от ЕС очень серьезных преференций. Мишель и Кристерссон пообещали, что Швеция и институты Евросоюза будут лоббировать расширение таможенного союза Турции с ЕС, что означает более выгодную торговлю, а также активизацию переговоров по безвизовому режиму, который Брюссель обещает Турции со времен борьбы с миграционным кризисом 2015 года. Тогда Турция закрыла границу с ЕС в том числе в обмен на обещание безвизового режима со стороны Брюсселя.

От Швеции Турция добилась обещания о расширенном инвестиционном партнерстве, а от НАТО - о создании специального координационного механизма и поста спецпредставителя по борьбе с терроризмом.

Это обещание требует расшифровки. Сейчас НАТО официально называет угрозами для себя Россию и террористические группы. Географически борьба с Россией - это восточный фланг, с терроризмом - южный. Турция является важным бенефициаром программ НАТО по борьбе с терроризмом. Фактически Анкара получила гарантии НАТО, что не все ресурсы альянса пойдут на сдерживание России, что-то будет выделено и на поддержку Турции и ее амбиций в Северной Африке.

Из слов Столтенберга, равно как и из письменного заявления НАТО, распространенного после переговоров в Вильнюсе, в котором повторены все те же тезисы, не следует, обязались ли Швеция, ЕС и НАТО предоставить Турции некие конкретные результаты усилий по борьбе с терроризмом, модернизации таможенного союза и активизации переговоров о безвизовом режиме до того, как процесс ратификации документов о приеме Швеции в НАТО будет закончен в парламенте Турции. Процесс ратификации может занять от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Затягивание процесса уже в парламенте может стать действенным инструментом для Эрдогана, чтобы добиться от европейских партнеров конкретных результатов их обещаний. Первая отсрочка уже практически гарантирована - на этой неделе турецкий парламент уходит на летние каникулы. Осенняя сессия заксобрания начнется 1 октября.

Программа милитаризации Украины

НАТО не примет в альянс Украину и не даст политических гарантий безопасности этой стране. До завершения конфликта этот вопрос обсуждаться не будет. Как повторил перед саммитом генсек НАТО Йенс Столтенберг, "если Украина не одержит победу как суверенная независимая страна, вопрос о ее вступлении в НАТО вообще не будет иметь смысла".

В качестве "гарантий безопасности" страны НАТО дадут обещания о расширенных военных поставках на Украину, которые якобы не будут зависеть от хода конфликта, и примут программу многолетней милитаризации этой страны в случае завершения боевых действий. Программа также будет включать планы подготовки Вооруженных сил Украины.

Вместо политических обязательств приема Украина получит преобразование Комиссии НАТО - Украина в Совет Украина - НАТО (СУН), в котором она получит формально равноправный статус с остальными странами альянса и право созывать этот орган по собственному усмотрению. В политическом плане НАТО намерена объявить, что Украине не надо будет выполнять подготовительный План действий для членства в альянсе, когда дело дойдет до приема. Таким образом процедура вступления для нее теоретически станет одноступенчатой, а не двухступенчатой, но никто не знает, когда она начнется.

По программе саммита президент Украины Владимир Зеленский ожидается 12 июля, когда состоится первое заседание СУН. Организационно эта структура станет полной калькой Совета Россия - НАТО, просуществовавшего чуть менее 20 лет.

Планы против "российского нападения"

Лидеры альянса должны 11 июля утвердить разработанный Штабом Объединенных сил НАТО в Европе генеральный план развертывания сил альянса в Европе. Он состоит из трех региональных частей (северное, центральное и южное направления), предусматривает перевод под командование альянса соединений численностью до 300 тыс. человек, значительных морских и воздушных сил, прорабатывает логистику быстрой переброски на восточный фланг подкреплений из США и западных государств НАТО.

Такой план принимается впервые за более чем 30 лет с момента окончания холодной войны. Фактически НАТО возвращается к истокам - планированию полномасштабной войны и вытягиванию под эти задачи максимально возможных ресурсов европейских стран. Именно с этой целью альянс был создан по инициативе Великобритании и США 4 апреля 1949 года.

Фактически центральный и северный военные планы НАТО будут ориентированы на противостояние с Россией, а южный поделит ресурсы между борьбой с террористическими группировками Северной Африки и противостоянием России в Черноморском регионе и той же Северной Африке.

При этом даже глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал на брифинге перед саммитом, что для полной реализации задуманного "потребуются годы". Иными словами, альянс не намерен сейчас воевать с Россией, а лишь стремится закрепить на десятилетия атмосферу противостояния в Европе.

2% для обороны

Для реализации новых военных планов странам НАТО предстоит утвердить в Вильнюсе амбициозные обязательства по увеличению военных расходов. Как ожидается, в итоговой декларации саммита будет пункт, что минимальный уровень военных расходов НАТО отныне должен составлять 2% ВВП. Все предыдущие 30 лет после холодной войны США безуспешно добивались от государств альянса, чтобы они хотя бы приблизили свои расходы к этой отметке. В 2022 году лишь 8 из 31 страны НАТО достигли этой отметки, включая сами США.

Китайский вопрос

12 июля лидеры альянса намерены провести отдельную встречу с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию, где будет обсуждаться противостояние с Китаем.

Как следует из заявлений генсека и лидеров НАТО, на ней будет принят специальный раздел итогового заявления саммита по Китаю. В нем Пекин в очередной раз призовут осудить конфликт на Украине и разорвать сотрудничество с Россией. Одновременно страны альянса выразят озабоченность увеличением военной мощи Китая, заявят о его "авторитарном характере" и необходимости совместных усилий по снижению экономической зависимости от КНР. Обязательно будут упомянуты в итоговом заявлении и проблемы с соблюдением прав человека в Китае, которые усматривает Запад.

Конкретные планы военного противостояния с Китаем пока не афишируются. В то же время антикитайские заявления в итоговой декларации саммита станут очередным шагом по ужесточению регулирования торговли и инвестиций с Китаем, а также для все более активного блокирования сотрудничества в высокотехнологичной сфере с этой страной.