Совбез ООН проведет голосование по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии

Представительство Великобритании при всемирной организации сообщило, что оно состоится 11 июля

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет во вторник голосование по продлению действия механизма трансграничной помощи в Сирии. Об этом сообщило в понедельник постоянное представительство Великобритании при всемирной организации.

"Совет Безопасности проголосует по проекту резолюции о продлении доступа трансграничной помощи в Сирии завтра в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении пресс-службы британского постпредства в Twitter. Великобритания исполняет обязанности председателя Совбеза ООН в июле.

Представители РФ неоднократно подчеркивали, что в приоритете должно быть оказание гуманитарной помощи не с территории иностранных государств, а через линии соприкосновения под контролем законных властей Сирии.

Совбез ООН 9 января принял резолюцию о продлении до 10 июля срока действия механизма трансграничной помощи в Сирии. Решение СБ ООН сохраняло в рабочем состоянии единственный пункт пропуска трансграничной помощи "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции. В отличие от предыдущих документов, касающихся механизма помощи, текст не содержал положения о продлении функционирования коридора после истечения полугодового срока еще на шесть месяцев при принятии соответствующей резолюции.