В Японии заявили о поддержке решения Турции снять вето на прием Швеции в НАТО

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что сейчас сотрудничество между странами как никогда важно из-за сложной международной обстановки в сфере безопасности

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает решение Турции снять вето на прием Швеции в НАТО, поскольку в нынешней международной обстановке необходимо укреплять сотрудничество в области безопасности. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе заявлений турецкого президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана. Правительство Японии поддерживает решение касательно заявки (Швеции - прим. ТАСС) на вступление в НАТО, поскольку сотрудничество между странами как никогда важно в условиях все более сложной международной обстановки в сфере безопасности", - сказал он.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.

Турция 10 июля согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.