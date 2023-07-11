Секретная служба США намерена провести брифинг по поводу обнаружения кокаина в Белом доме

По сведениям портала Axios, он запланирован на 13 июля

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Секретная служба США намерена провести в Конгрессе брифинг в связи с обнаружением в начале июля кокаина в Белом доме. Как сообщил во вторник информационный портал Axios, он состоится 13 июля.

По данным портала, председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обращался к руководству Секретной службы с соответствующим запросом на прошлой неделе, сославшись на беспокойство в связи с уровнем принятых в Белом доме мер безопасности.

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле Белого дома расположен Овальный кабинет президента. Там же находятся кабинеты ряда ближайших помощников и советников главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее, что американский президент Джо Байден в курсе случившегося. Она выразила уверенность, что компетентные органы США разберутся в произошедшем. Жан-Пьер подчеркнула, что аппарат администрации президента США не ведет собственного расследования обстоятельств инцидента.