Белый дом заявил, что Байден выступает за поставки Турции истребителей F-16

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что этот шаг отвечал бы национальным интересам Соединенных Штатов

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает идею осуществления поставок истребителей F-16 Турции. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден в течение нескольких месяцев четко и недвусмысленно заявлял, что выступает за поставки F-16 Турции, и этот шаг отвечает нашим национальным интересам. Увеличение потенциала Турции в интересах НАТО", - заявил он

При этом Салливан уклонился от ответа на вопрос журналистов о вероятности одобрения поставок F-16 Анкаре до того, как турецкий парламент ратифицирует протокол о приеме Швеции в НАТО. Он также отказался привести подробную информацию по вопросу и озвучить примерные сроки его рассмотрения.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.