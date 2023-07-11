Венгрия назвала ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО техническим вопросом

Будапешт поддерживает вступление страны в альянс

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО, и ратификация национальным парламентом соглашения о присоединении королевства к альянсу - всего лишь технический вопрос. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства Виктора Орбана в поездке на саммит НАТО в Вильнюсе.

Отправляясь в столицу Литвы, руководитель МИД отметил, что "главными темами, конечно, будут война на Украине и вступление Швеции в НАТО". "Позиция Венгрии ясна: нам нужен мир на Украине как можно скорее, чтобы сохранить жизни людей. И наша позиция по Швеции тоже ясна: правительство поддерживает ее вступление в НАТО, в связи с чем мы и внесли предложение в парламент по этому вопросу много месяцев назад. Теперь осталось лишь технически завершить процесс ратификации", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).