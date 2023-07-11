В Эстонии заявили, что страны НАТО передают Украине столько оружия, чтобы хватило им самим

Премьер-министр страны Кая Каллас назвала членство в альянсе самой доступной и надежной гарантией безопасности для украинской стороны

ВИЛЬНЮС. 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО передают Украине такое количество вооружений, чтобы не навредить собственной обороноспособности. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе во вторник.

"У нас есть достаточно вооружений на складах, чтобы защищать свои страны. Мы даем то, что можем, чтобы не остаться безоружными… Потому что угроза реальна. То, что мы не передали [Украине] много, связано с производством, которое не удвоилось и не утроилось в то время, когда мы все раздаем и заказываем новые вооружения", - сказала Каллас.

Она добавила, что Украина должна предпринять конкретные шаги, чтобы вступить в НАТО, но это невозможно сделать, пока конфликт продолжается. В то же время премьер Эстонии выразила уверенность, что самая доступная и надежная гарантия безопасности для Украины, - это членство в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открытыми". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.