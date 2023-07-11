Президент Черногории анонсировал достижение уровня расходов на оборону в 2% ВВП

Яков Милатович считает, что это произойдет в 2023 году

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Черногория увеличит уровень расходов на оборону до 2% ВВП уже в 2023 году. Об этом заявил президент республики Яков Милатович по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

"В этом году основной фокус будет установлен на том, чтобы достижение уровня расходов на оборону в 2% ВВП являлось в дальнейшем не просто целью, а минимальным объемом, который необходимо выделить. Черногория уже в этом году достигнет этой цели. Вы знаете, что многие страны-члены все еще не достигли этой планки, таким образом, Черногория в этом смысле имеет хорошую позицию", - отметил Милатович.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов. В марте текущего года генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО, заявил, что только 7 из 30 стран альянса выполнили задачу увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Согласно данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%. Последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).