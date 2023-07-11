Штаб-квартиру ФБР предложили перенести в Алабаму

Как сообщила The Wall Street Journal, таким образом центральный офис спецслужбы может оказаться более, чем в 1 тыс. км от Вашингтона

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Председатель судебного комитета Палаты представителей американского Конгресса республиканец Джим Джордан предложил перенести штаб-квартиру Федерального бюро расследований (ФБР) в город Хантсвилл (штата Алабама). Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, таким образом центральный офис спецслужбы может оказаться более, чем в 1 тыс. км от столицы.

По информации издания, соответствующее предложение Джордана вряд ли будет принято, однако "оно знаменует собой попытку форсировать изменения в ФБР". "Предложение озвучено в тот момент, когда ФБР медленно приближается к переезду из своей нынешней штаб-квартиры - брутального, бетонного гигантского здания неподалеку от Белого дома - в городской пригород. В последнее время республиканцы грозят воспрепятствовать финансированию нового объекта <...>. Некоторые из них зашли так далеко, что заявили о необходимости ликвидации ФБР, - говорится в публикации. - Члены обеих партий на протяжении десятилетий продвигали идею перемещения федеральных служащих и агентств за пределы Вашингтона - как по политическим, так и более узким причинам".

The Wall Street Journal указывает, что, по мнению руководства ФБР, перенос штаб-квартиры далеко от столицы невозможен по множеству причин. Отмечается, что среди них важность близости к университету ФБР, а также возможность прямых контактов с другими службами, которые сотрудники бюро осуществляют на ежедневной основе.

Сейчас спецслужба США формально занимает здание, которое носит имя Эдгара Гувера - директора ФБР, работавшего в этой должности почти полвека. Согласно информации The Wall Street Journal, здание "рушится и больше не отвечает потребностям организации, которая выросла за последние 50 лет". Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в 1,7 млрд долларов и заняла бы 14 лет.