Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

Президент США отметил, что "с нетерпением ждет совместной работы еще на протяжении пяти лет".

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Джо Байденом объявил о начале нового этапа отношений республики с США. Кадры встречи, которая проходит во вторник на полях саммита НАТО в Вильнюсе, показал телеканал TRT.

"Я хочу поблагодарить вас за поздравления в связи с моим переизбранием. Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что у него на президентском посту есть еще пять лет. "У вас тоже идет подготовка к выборам. Я желаю вам успешно ее провести", - сказал он. Байден на это ответил, что "с нетерпением ждет совместной работы еще на протяжении пяти лет".

Переговоры Эрдогана и Байдена были запланированы до начала саммита и считаются в Анкаре очень важным этапом для нормализации отношений двух стран в свете как двусторонних разногласий, так и спорных моментов по линии НАТО, в том числе по заявке Швеции на вступление в альянс. Отмечается, что одной из главных тем переговоров президентов является перспектива продажи Турции самолетов F-16, которую до сих пор не одобрил Конгресс. Кроме того, Турция недовольна тем, что ее за покупку у России ЗРС С-400 исключили из проекта истребителя F-35 и не вернули вложенные ею средства. Также, как ожидается, лидеры обсудят в Вильнюсе ситуацию вокруг Украины.