11 июля, 16:11

Алиев оценил расходы на Карабах и Восточный Зангезур в 2023 году в более $7 млрд

Глава государства подчеркнул, что реализация всех работ ведется на средства Азербайджана

БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Азербайджана до конца 2023 года направят на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура около 12 млрд манатов (более $7 млрд). Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

"Согласно инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере почти 12 млрд манатов", - цитирует Алиева государственное информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что реализация всех работ ведется на средства Азербайджана. "За исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы осуществляются за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими государственными компаниями", - отметил он.

Алиев также сообщил, что работа по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее, чем планировалось. По его словам, до конца года вынужденно перемещенные лица будут возвращены в пять населенных пунктов - один город и четыре села. "Всего в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" планируется реконструировать 100 населенных пунктов", - добавил президент Азербайджана. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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