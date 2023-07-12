Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 30 воздушных аппаратов ВС Китая

В военном ведомстве отметили, что 23 самолета пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 12 июля. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали в среду утром приближение 30 летательных аппаратов и четырех кораблей Вооруженных сил КНР. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

В воздушном пространстве возле Тайваня были обнаружены китайские истребители J-10 и J-16, бомбардировщики H-6 и самолеты радиоэлектронной борьбы на базе Y-8. Как подчеркивается в сообщении, 23 самолета пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Появление более 30 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая возле острова фиксируется второй день подряд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.