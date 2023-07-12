Белый дом ответил на критику Зеленского словами о "позитивном сигнале" для Украины

По словам старшего директора по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманды Слоат, даже после окончания вооруженного конфликта Киеву предстоит осуществить часть реформ для вступления в НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат в ответ на критику действий НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского заявила, что страны альянса "послали позитивный сигнал".

"Я согласна, что коммюнике стало беспрецедентным, но в хорошем смысле. Все страны - члены альянса вчера собрались и достигли соглашения, направив очень сильный позитивный сигнал", - сказала Слоат на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, даже после окончания вооруженного конфликта Украине предстоит осуществить несколько реформ для вступления в НАТО. "Есть стандарты, которым страны должны соответствовать, чтобы вступить в альянс. <...> Однако остаются реформы в государственном и оборонном секторах, которые Украина должна реализовать", - пояснила она. Слоат назвала упразднение плана действий для членства Киева в альянсе свидетельством того, что "Украина делает успехи".

Зеленский 11 июля выразил недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе.

Как сообщила впоследствии газета The Washington Post, американские должностные лица, принимающие участие в саммите НАТО, "были разгневаны" данными заявлениями президента Украины. В статье также отмечалось, что эти слова украинского лидера "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг позже указал на то, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс, он всегда сопряжен с выполнением кандидатами ряда условий.