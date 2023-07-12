СМИ: МИД Ирана выразил протест послу РФ в связи с заявлением России и ССАГПЗ

В документе говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе, передает агентство Tasnim

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу России в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, глава российской дипмиссии был вызван в МИД исламской республики. Ему был выражен протест в связи с тем, что в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств РФ и стран ССАГПЗ говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе. Представитель ведомства призвал к корректировке позиции РФ по этому вопросу, подчеркнув, что эти острова принадлежат Ирану, утверждает агентство.

В понедельник в российской столице прошел шестой раунд переговоров на уровне глав МИД в рамках стратегического диалога России и ССАГПЗ. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. В заявлении секретариата организации, в частности, указывалось, что министры "подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу Объединенных Арабских Эмиратов и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большом Томбе, Малом Томбе и Абу-Мусе - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН". Эти острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают власти ОАЭ и Ирана.