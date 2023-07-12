Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в НАТО после решения лидеров альянса

По словам генсека альянса, результаты саммита в Вильнюсе являются "самым сильным сигналом" готовности принять Украину.

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. НАТО направит приглашение Украине вступить в альянс, когда союзники решат, что все условия выполнены. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

"Украина теперь ближе к НАТО как никогда. Союзники подтвердили, что Украина станет членом альянса. НАТО сможет направить приглашение Украине, когда страны альянса решат, что все условия выполнены", - сказал он. По его словам, результаты саммита в Вильнюсе являются "самым сильным сигналом" готовности принять Украину.

Столтенберг рассказал, что лидеры стран НАТО и Украины провели сегодня первое заседание Совета Украина - НАТО. "С этого момента НАТО и Украина будут встречаться как равные. Это значительный шаг, чтобы приблизить Украину к НАТО", - добавил он.