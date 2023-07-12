Премьер Италии заявила, что тема вступления Турции в ЕС "не находится на повестке дня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что согласится на вступление Швеции в НАТО, если его стране откроют путь в Евросоюз

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что вопрос вступления Турции в ЕС сейчас не находится на повестке дня.

"Мне кажется, что этот вопрос еще достаточно далек, - сказала она во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, ее трансляцию вела в среду пресс-служба итальянского правительства. - Существуют различные трудности внутри сообщества. Помимо прочего, как вы знаете, мы сейчас работаем над расширением - Западные Балканы, Молдавия, Украина <...>. Сегодня этот вопрос [вступления Турции в ЕС], скажем так, не находится на повестке дня в текущем контексте".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе в понедельник заявил, что согласится на вступление Швеции в НАТО, если Турции откроют путь в ЕС. Президент Турции встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Результатом этих переговоров стало согласие Турции ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО в кратчайшие сроки и как можно быстрее передать соответствующий документ на ратификацию в парламент. Взамен Стокгольм пообещал активизировать процесс приема Турции в ЕС и поспособствовать модернизации таможенного союза страны и сообщества.