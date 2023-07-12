Кулеба: после саммита в Вильнюсе путь в НАТО для Украины стал короче, но не быстрее

При этом глава МИД Украины признал, что по вопросу о сроках вступления страны в организацию у Киева и членов НАТО разные позиции

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вильнюсский саммит Североатлантического блока, отменив для Украины План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, не приблизил тем не менее сроки вступления Киева в альянс. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"На этом саммите были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины в НАТО короче. К примеру, отмена ПДЧ", - сказал он в интервью телеканалу "Настоящее время" (признан в России СМИ-иноагентом). Однако это решение не приближает Киев к вступлению в организацию, считает Кулеба. "После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее", - подчеркнул он.

При этом он признал, что по вопросу о сроках вступления Украины в организацию у Киева и членов НАТО разные позиции. "Кто-то хочет, чтобы это произошло спустя много лет, а мы хотим, чтобы это произошло намного быстрее", - сказал он.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения ПДЧ в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.