Байден: вопрос об Украине и НАТО упирается в то, чтобы пережить следующие месяцы

Американский лидер выразил мнение, что коллективный Запад продемонстрировал в последние два дня осязаемую готовность оказывать масштабную поддержку Киеву

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что вопрос о предполагаемом вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) упирается теперь только в то, чтобы "пережить следующие несколько месяцев".

Выступая в среду на двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях саммита НАТО в Вильнюсе, американский лидер выразил мнение, что коллективный Запад продемонстрировал в последние два дня осязаемую готовность оказывать масштабную поддержку Киеву. "Надеюсь, вы все сегодня получили от всех моих коллег ощущение того, какой поддержкой вы пользуетесь. Она подлинная", - утверждал Байден, обращаясь к Зеленскому и членам его делегации. "И я надеюсь, мы наконец разобрались с вопросом о том, приветствуют или нет Украину в НАТО. Это произойдет. Вы двигаетесь в верном направлении. Думаю, что все упирается лишь в то, чтобы пережить следующие несколько месяцев", - добавил при этом глава администрации США, не вдаваясь в детали.

НАТО приняла 11 июля итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе.