СМИ: в Словакии к участию в парламентских выборах допустили 24 партии и одну коалицию

Опросы избирателей показывают, что наибольшие шансы на победу имеют находящиеся в парламентской оппозиции социал-демократы, но словацкие СМИ прогнозируют, что ситуация в течение предстоящих месяцев может значительно измениться

БРАТИСЛАВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий Словакии допустила 24 партии и одну партийную коалицию к участию в досрочных выборах в Национальный совет (парламент республики). Об этом сообщило в среду Словацкое телевидение.

Зарегистрированные для участия в намеченных на 30 сентября выборах партии и коалиция подали в начале июля списки из 2 728 кандидатов в МВД Словакии. Они успешно прошли проверку на предмет достоверности указанных ими сведений. Одновременно, как сообщил телеканал, прошла жеребьевка для определения порядка, в котором 25 участников предвыборной гонки будут перечислены в избирательных бюллетенях.

Партийную коалицию, предоставившую в МВД единый список кандидатов для участия в выборах, создали возглавляемое экс-премьером Словакии Игором Матовичем либеральное политическое движение "Обычные люди и друзья", правоцентристская Христианская уния и либерально-консервативная партия "За людей", основанная в 2019 года бывшим словацким президентом Андреем Киской.

О проведении в Словакии досрочных парламентских выборов договорились в середине января лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете со 150 мандатами. Очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года.

Согласно опросам избирателей, наибольшие шансы на победу имеют находящиеся в парламентской оппозиции социал-демократы. Между тем словацкие СМИ прогнозируют, что ситуация в течение предстоящих месяцев может значительно измениться и симпатии избирателей перейдут к иным партиям и политическим движениям.