Зеленский: Украина не откажется от территориальных претензий в обмен на членство в НАТО

Таким образом президент Украины ответил на вопрос Politico о том, могут ли некоторые западные страны готовить сценарий, при котором "вопрос о членстве Украины в НАТО может быть использован для переговоров с Россией"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украина не откажется от претензий на территории, которые считает своими, в обмен на перспективу ее вступления в НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я должен сказать, что мы никогда не обменяем никакой статус на какие-либо наши территории, даже если это будет одно село, в котором будет жить один дед", - ответил он на вопрос издания Politico о том, могут ли некоторые западные страны готовить сценарий, при котором "вопрос о членстве Украины в НАТО может быть использован для переговоров с Россией".

"Мы не отдадим наши территории и никогда не будем их менять ни на какой замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры", - сказал президент Украины.

Зеленский также ответил на другой вопрос Politico о том, почему США и Германия якобы выступали против включения в декларацию саммита НАТО в Вильнюсе упоминания о сроках возможного вступления Украины в альянс. "Я уверен, что предательской позиции не будет от [президента США Джо] Байдена и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца", - указал он.

Украина считает, что вопрос ее членства в НАТО может быть использован во время переговоров с Россией о мире, сообщало европейское издание газеты Politico со ссылкой на украинского чиновника. Как утверждает Politico, среди украинских руководителей есть опасения, что Германия и другие страны хотят использовать потенциальное членство Украины в НАТО в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах с Россией.