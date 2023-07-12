Байден провел в Вильнюсе встречу с Тихановской

Президент США также встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в среду перед вылетом из Вильнюса встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявили журналистам в Белом доме.

Как отмечается в сообщении, Байден "встретился с лидером демократической оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов защите и соблюдению прав человека, включая свободу слова и проведение свободных и честных выборов в Белоруссии".

Байден также встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Он отметил "прочность двусторонних отношений" между странами и заверил собеседницу в готовности США "защищать каждый дюйм территории НАТО".

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных ведомств. Против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинению в призывах к захвату власти, создании экстремистских формирований, заговоре с целью захвата власти и покушении на теракт.