ВС Тайваня зафиксировали полеты не менее 200 летательных аппаратов НОАК с начала июля

Речь идет об истребителях, бомбардировщиках, самолетах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках, противолодочных вертолетах и самолетах

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали полеты по меньшей мере 217 самолетов и других летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с начала июля. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Только во вторник и среду на этой неделе в воздушном пространстве возле Тайваня было зафиксировано, соответственно, 38 и 30 самолетов НОАК. Это максимальные однодневные показатели по меньшей мере с апреля этого года.

Оборонное ведомство острова неоднократно сообщало о вхождении военной авиации КНР в опознавательную зону ПВО острова или пересечении так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Речь идет об истребителях, бомбардировщиках, самолетах радиоэлектронной борьбы, беспилотных разведывательных аппаратах, а также противолодочных вертолетах и самолетах.

Кроме того, корабли ВМС НОАК с начала июля появлялись в акватории возле Тайваня по меньшей мере 71 раз.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.