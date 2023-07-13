ЦИК Гватемалы подтвердил выход Аревало и Торрес во второй тур выборов президента

Парламентские и президентские выборы прошли в Гватемале 25 июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы после двухнедельной задержки подтвердил, что кандидаты Бернардо Аревало и Сандра Торрес вышли во второй тур выборов президента, который пройдет 20 августа.

"Поскольку мы выполнили все формальности, рассмотрев ходатайства о признании недействительными [результатов], <...> мы можем официально объявить, кто те два кандидата, кто будет участвовать во второму туре, назначенном на 20 августа", - сказала председатель ВИС Ирма Паленсия на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В зачитанном акте говорится, что победителями первого тура стали Торрес и Аревало с 888 924 и 653 486 голосами соответственно.

Паленсия также сообщила, что у ВИС пока не было возможности изучить решение суда, который ранее в среду приостановил деятельность юридического лица партии Аревало по запросу прокуратуры из-за подозрений в подделке подписей. "Мы обеспокоены, потому что считаем, что выборы выигрывают на избирательных участках, и голоса избирателей - это святое", - сказала она.

Парламентские и президентские выборы прошли в Гватемале 25 июня. После оглашения результатов предварительного подсчета голосов девять кандидатов, представляющих правые партии, подали иск с требованием проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу и обязал ВИС отложить официальное оглашение итогов выборов и провести проверку протоколов с избирательных участков. В понедельник Верховный суд Гватемалы отклонил очередное ходатайство о пересчете голосов.

О кандидатах

Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды", была первой леди Гватемалы в 2008-2012 годах. В этой роли она занималась реализацией социальных программ правительства экс-президента Альваро Колома. Она участвовала в президентских выборах в 2015 и 2019 годах, но оба раза уступала сопернику во втором туре. Ее предвыборная программа включает такие положения, как отмена НДС на продукты из базовой корзины, борьба с коррупцией, введение пожизненного заключения и строительство тюрем строгого режима. Торрес выступает за сохранение дипломатических отношений с Тайванем.

Аревало - сын первого избранного президента Гватемалы Хуана Хосе Аревало. Согласно опросам, политик, представляющий левоцентристское движение "Семя", не входил в число фаворитов президентской гонки. В ходе предвыборной кампании он обещал увеличить расходы на здравоохранение, бороться с коррупцией и причинами миграции из страны, а также увеличить штат полицейских. В интервью газете Prensa Libre Аревало заявил, что считает необходимым поддерживать отношения как с администрацией Тайваня, так и с Пекином.