Премьер Японии обсудит в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии энергетику и Украину

Также вместе с Фумио Кисидой в эти страны отправятся японские бизнесмены

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 16 по 18 июля совершит турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр Кисида с 16 по 18 июля посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. В ходе встреч с руководством этих стран он намерен обсудить широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения, а также международные проблемы, в том числе Украину", - сказал он. Кроме того, по словам Мацуно, в повестку дня включены вопросы энергетической безопасности.

Вместе с Кисидой эти страны посетят представители японского бизнеса.

Ранее Токио договорился с руководством Организации стран - экспортеров нефти о формате регулярных консультаций на высоком уровне для обеспечения энергетической безопасности Японии, зависящей от поставок энергоресурсов из государств Ближнего Востока.