13 июля, 04:33

Глава МИД Казахстана назвал Азию маяком надежды и возможностей в мире

По словам Мурата Нуртлеу, в настоящее время возрастает роль Центральной Азии в качестве источника стабильности на континенте

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Азиатский регион благодаря своему потенциалу является своеобразным маяком надежды и возможностей в мире. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

"Благодаря своему экономическому и человеческому потенциалу, культурному разнообразию и технологическому прогрессу Азия является маяком надежды и возможностей в нашем взаимосвязанном мире", - сказал он в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству на тему "Азия в меняющемся мире: повестка для будущего".

По его словам, в настоящее время возрастает роль Центральной Азии в качестве источника стабильности на континенте. "Казахстан будет и впредь придерживаться активного, взаимовыгодного подхода к развитию нашего региона перед лицом возникающих вызовов и возможностей", - отметил глава ведомства.

В проходящем в Астане двухдневном форуме принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков. 

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