Глава Контртеррористического управления ООН призвал страны к мирному разрешению споров

Как отметил Владимир Воронков, страны Центральной Азии за последние 20 лет добились прогресса в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Страны мира на фоне изменения международного порядка должны стремиться к диалогу и мирному разрешению споров. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству.

"Мировой порядок меняется, и необходимо приспосабливаться к более фрагментированному геополитическому ландшафту. Для подобной корректировки необходимы диалог и более тесное международное сотрудничество. Это важнейшие инструменты для нахождения точек соприкосновения, определения общих приоритетов, мирного разрешения споров и восстановления доверия", - сказал он.

При этом Воронков отметил, что страны Центральной Азии за последние 20 лет добились огромного прогресса в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами для развития экономики, общества и решения общих проблем, включая терроризм. "ООН благодарна за эти усилия, вы можете рассчитывать на нашу постоянную поддержку в обеспечении мира, всеобщего процветания и прав человека", - отметил заместитель генерального секретаря всемирной организации.

В свою очередь исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Наталья Герман подчеркнула, что в вопросе противодействия терроризму у государств Центральной Азии есть возможность воспользоваться уникальным инструментом - Совместным планом действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, который разработан в целях обеспечения специализированной технической помощи в сфере борьбы с терроризмом для наращивания контртеррористического потенциала государств.

Проходящий в Астане двухдневный форум включает генеральную сессию и 10 панельных дискуссий, в числе которых "Казахстан и глобальные изменения", "Азия в эпоху глобализации и регионализации: образ будущего", "Новые нормы, ценности и принципы сотрудничества в Азии".