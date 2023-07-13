Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября

До этого подобные выборы в последний раз проводились 23 сентября 2018 года

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Выборы в Совет старейшин Еревана, по итогам которых будет избран и мэр города, пройдут 17 сентября. Соответствующее решение принято на заседании правительства Армении.

"Последние выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 23 сентября 2018 года. Совет начал свою работу 10 октября 2018 года. Срок его полномочий истекает 10 октября 2023 года. Согласно "Избирательному кодексу Республики Армения", очередные выборы в Совет старейшин Еревана проводятся не ранее чем за 30 и не позднее чем за 20 дней до окончания срока полномочий. Согласно этому пункту закона, выборы должны быть назначены на 17 сентября. Это единственный воскресный день в этот промежуток", - говорится в решении.

На предыдущих выборах в 2018 году убедительную победу одержал блок "Мой шаг", в который входит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор". Блок получил 57 из 65 мест в Совете старейшин Еревана.