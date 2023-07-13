Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции

Двух граждан республики обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, сообщила судебная инстанция

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд Швеции отменил экстрадицию двух турецких граждан в Турцию, где они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации. Об этом судебная инстанция сообщила в четверг.

"Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом - для судебного преследования. В заключении правительству Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции", - отмечено в сообщении.

По утверждению турецкой стороны, подозреваемые присоединились к запрещенному Движению Гюлена, загрузив и используя его мобильное приложение.

В своем решении Верховный суд указал, что загрузка мобильных приложений не может считаться "участием, подлежащим наказанию в соответствии с законом о борьбе с терроризмом". Это означает, что требование о двойной уголовной ответственности не соблюдено, что является препятствием для экстрадиции. Кроме того, оба гражданина имеют статус беженца и в случае экстрадиции могут подвергнуться преследованию.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти договоренности были достигнуты в ходе саммита НАТО в прошлом году в Мадриде.

Швеция и Турция готовы продолжить взаимодействие в рамках мадридского соглашения, а также начать сотрудничество в области безопасности (Security Compact) на уровне министерств. Оно будет сосредоточено на борьбе с терроризмом во всех его формах. Швеция также обязуется не поддерживать Отряды народной самообороны/Демократический союз и Движение (Фетуллаха) Гюлена.