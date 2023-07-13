Тайвань в октябре откроет представительство в Милане

Этот офис станет вторым постоянным представительством Тайваня в Италии - сейчас подобная миссия у него есть только в Риме

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Тайвань планирует открыть новое представительство за рубежом в итальянском Милане в октябре. Об этом в четверг сообщил директор европейского департамента внешнеполитического ведомства острова Винсент Яо (китайское имя - Яо Цзиньсян).

"Мы ожидаем, что оно начнет работу в октябре", - приводит его слова Центральное информационное агентство острова. Как отметил дипломат, проводившийся в здании ремонт приостановлен из-за летних каникул, однако к сентябрю он должен быть завершен.

Представительство будет оказывать консульские услуги туристам и постоянно проживающим на севере Италии уроженцам Тайваня. Этот офис в Милане станет вторым постоянным представительством Тайваня в Италии - сейчас подобная миссия у него есть только в Риме.

Власти острова сообщили о планах открыть представительство в Милане в апреле - тогда говорилось о том, что оно приступит к работе уже летом. В июне глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) совершил рабочую поездку в Европу, где посетил Польшу, Чехию, Бельгию и Италию. В ходе визита в последнюю страну он заехал в Милан, где провел встречу с итальянскими парламентариями. Тайваньская авиакомпания EVA Airways еще в октябре прошлого года запустила прямой рейс между Тайбэем и Миланом.

Официально Италия не имеет дипломатических отношений с Тайванем. После открытия представительства острова в Милане она станет пятой европейской страной, в которой работают более одной такой миссии Тайваня - в настоящее время в их число входят Великобритания, Германия, Франция и Швейцария.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.