Вучич оповестил посла РФ о причинах созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН

По словам президента Сербии, республика "находится в исключительно тяжелом положении"

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе личной встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко оповестил российскую сторону о критическом положении сербов в Косово и Метохии, из-за которого он собирается запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.

"Я сообщил послу Российской Федерации [Александру] Боцан-Харченко о политическом, юридическом и физическом насилии, которое Приштина применяет в отношении сербов в Косово и Метохии, и сказал, что Сербия находится в исключительно тяжелом положении. Именно по этой причине Республика Сербия потребует созыва заседания Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать всю мировую общественность о попытках угроз миру и стабильности на Западных Балканах", - отметил Вучич в четверг, опубликовав совместное фото с российским дипломатом в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Боцан-Харченко подчеркивал, что Россия солидарна с оценками сербских властей относительно ситуации на севере Косова и Метохии и поддерживает инициативу президента Сербии по проведению срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности сербских граждан.

Сербский лидер заявлял о том, что республика не только запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, но также будет требовать от Сил НАТО для Косова демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. В ходе прошедшей ранее встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком он также призывал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии, указывая на то, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет".