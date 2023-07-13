Сенат Польши почтил память жертв геноцида УПА на Волыни

В верхней палате парламента подчеркнули, что "принципиальное значение имеет проведение эксгумации"

ТАСС, 13 июля. Польский Сенат (верхняя палата парламента) принял в четверг постановление в память жертв геноцида польского населения на Волыни (Волынской резни) боевиками Украинской повстанческой армии (УПА; запрещена в РФ) в июле 1943 года. Текст документа размещен на сайте Сената.

"80 лет назад, 11 июля 1943 года, во время серии нападений Украинской повстанческой армии, на Волыни было уничтожено около 100 населенных пунктов, где жили поляки, - говорится в документе. - Это был самый трагичный момент и апогей геноцида УПА, жертвами которого стали, согласно исследованиям историков, по крайней мере 100 тыс. поляков".

Сенаторы напомнили, что жертвами УПА стали не только поляки, но также евреи, чехи, армяне, цыгане, россияне, а также украинцы, пытавшиеся спасать поляков.

"Сенат Польской Республики также напоминает, что нельзя строить на национализме память и будущее. В польско-украинских отношениях не может быть прославления национализма", - указывается в постановлении. В нем также выражается убеждение, что знания о геноциде, который пережили польские жители восточной части страны, должны стать предметом изучения в образовательных, научных и культурных учреждениях Польши.

Сенаторы также подчеркнули, что "принципиальное значение имеет проведение эксгумации [жертв геноцида], достойные похороны [их] и память о всех жертвах геноцида".

За принятие постановления проголосовал 91 сенатор, двое выступили против, воздержавшихся не было.

В среду аналогичное постановление о Волынской резне было принято депутатами Сейма (нижней палаты парламента) Польши.