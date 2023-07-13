Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для тушения пожаров

Президент Турции назвал эффективными самолеты Бе-200 МЧС РФ, которые несколько лет подряд участвуют в тушении лесных пожаров в стране

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос покупки дополнительных самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

"Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолетов-амфибий. Потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров", - сказал он журналистам, сопровождавшим его во время поездки на саммит НАТО в Вильнюсе.

Турецкий лидер напомнил, что борьбой со стихийными бедствиями в Турции занимается Управление по чрезвычайным ситуациям. "Мы только что инвестировали 100 млн [лир] в противопожарные меры. Мы закупили вертолеты и самолеты. Самолеты очень эффективны. Они в течение нескольких минут доставляют воду из моря до места пожара. Если мы получим еще две-три машины, то наша эффективность значительно повысится", - сообщил Эрдоган.

Российские самолеты-амфибии Бе-200 МЧС РФ несколько лет подряд участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. Они также были задействованы в тушении крупного пожара в порту Искендеруна, возникшего там после землетрясения в феврале.