В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Его разыскивали за занятие высшего положения в преступной иерархии

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Черногории задержали в аэропорту города Тиват гражданина РФ, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил телеканал RTCG со ссылкой на управление полиции.

"Г. М. непрерывно с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края в России и использовал свое положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью", - заявили в полиции.

Задержанному гражданину РФ 59 лет, а международный ордер на его арест был выдан НЦБ Интерпола МВД России по городу Москве.