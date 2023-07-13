В Индии заявили, что поддержат все "подлинные усилия" для завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Нарендра Моди Индии подчеркнул, что его страна "глубоко обеспокоена воздействием конфликта на мир в целом, особенно на Глобальный Юг"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Индия глубоко обеспокоена последствиями конфликта на Украине для стран Глобального Юга (этим термином называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии) и поддержит все "подлинные усилия", которые позволят завершить его. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в опубликованном в четверг интервью газете The Echo.

Он напомнил, что "несколько раз разговаривал с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским". "Недавно я снова разговаривал с президентом Путиным. Позиция Индии была ясной и последовательной. Я уже говорил, что сейчас - не эпоха войн. Мы настоятельно призвали обе стороны решать проблемы путем диалога и дипломатии. Я сказал им, что Индия готова поддержать все подлинные усилия, которые могут помочь положить конец этому конфликту", - указал Моди.

Он подчеркнул, что "Индия глубоко обеспокоена воздействием конфликта на мир в целом, особенно на Глобальный Юг". "Страны, уже страдающие от последствий пандемии коронавируса, теперь сталкиваются с энергетическим, продовольственным кризисом и кризисом здравоохранения, замедлением экономического роста, инфляцией и растущим долговым бременем. Конфликт должен прекратиться", - заявил Моди. Он отметил также, что необходимо решить проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.