Премьер Индии поставил под сомнение право СБ ООН выступать от имени всех стран мира

Нарендра Моди считает, что "миру необходимо провести честную дискуссию о многосторонних структурах управления, которые были созданы после Второй мировой войны"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Индийский премьер-министр Нарендра Моди поставил под сомнение полномочия Совета Безопасности ООН выступать от имени всех стран мира, когда в нем не представлены Индия, страны Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете The Echo.

По его мнению, "миру необходимо провести честную дискуссию о многосторонних структурах управления, которые были созданы после Второй мировой войны". "Спустя почти восемь десятилетий после их создания мир изменился, и возникает много вопросов - являются ли эти институты представителями сегодняшнего мира? Способны ли они выполнять те роли, для которых они были созданы?" - заявил Моди. Глава индийского правительства констатировал, что "Совет Безопасности ООН, в частности, олицетворяет этот диссонанс".

"Как мы можем говорить о нем как о главном органе глобального сообщества, когда игнорируются целые континенты Африки и Латинской Америки? Как он может претендовать на то, чтобы говорить от имени всего мира, когда самая густонаселенная страна и крупнейшая демократия не является постоянными членами?" - задался он вопросом.

Индия является одной из наиболее активных стран, добивающихся реформы СБ ООН. В настоящий момент в него входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.