Европарламент одобрил планы по расширению производства боеприпасов в странах ЕС

Акт поддержки направлен на ускорение доставки боеприпасов и ракет на Украину и помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили в четверг в ходе очередной сессии в Страсбурге планы по расширению производства боеприпасов и ракет в ЕС для решения проблемы их дефицита. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП.

Согласно тексту, согласованному с Советом ЕС на минувшей неделе, акт поддержки производства боеприпасов (ASAP) "направлен на ускорение доставки боеприпасов и ракет на Украину и помощь государствам-членам в пополнении их арсеналов", отмечает Европарламент. Он предполагает выделение в срочном порядке €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет.

"Цель ASAP состоит в наращивании производственных мощностей ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов", - подчеркивается в сообщении Европарламента.

Еврокомиссия представила в начале мая предложения по акту поддержки производства боеприпасов, который должен повысить заинтересованность европейской оборонной промышленности в инвестициях в наращивание производственных мощностей, включая увеличение поставок сырья, оборудования и числа рабочих. План ставит своей целью производство 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.

После поддержки со стороны депутатов Европарламента документ, как ожидается, должен быть одобрен Советом ЕС. Предполагается, что он вступит в силу до конца июля.