Швейцария задействует резервы вакцин из-за угрозы их нехватки

Как сообщили в правительстве, перебои с поставками коснулись, в частности, комбинированной вакцины против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, а также вакцины против ветряной оспы

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Швейцарии решили задействовать обязательные резервы вакцин, чтобы не допустить их нехватки. На настоящий момент перебои с поставками коснулись, в частности, комбинированной вакцины против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, а также вакцины против ветряной оспы, сообщило в четверг швейцарское правительство - Федеральный совет.

"Нехватка угрожает поставкам вакцин для людей, - говорится в сообщении. - Чтобы обеспечить их постоянное наличие, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен распорядился открыть обязательные резервы".

Правительство пояснило, что "перебои с поставками в настоящее время касаются нескольких вакцин, рекомендованных швейцарским планом вакцинации", в том числе "комбинированной бустерной вакцины для усиления базовой иммунизации детей в возрасте от 4 до 7 лет против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, вакцины против менингококковых инфекций и вакцины против ветряной оспы". Высвобождение имеющихся у страны обязательных резервов призвано обеспечить бесперебойность поставок. Причины перебоев, как отметили в Берне, "многочисленны". Это, в частности, большой спрос на вакцины в мире. По оценкам властей, "ситуация должна улучшиться весной 2024 года".